L'ironia di Makkox su Bellanova. E la replica (in salentino): «Ma puru tie...te paru una ca se face cumandare?»/Il tweet e il video

La crisi di governo ha tante sfaccettature. E certo non mancano i risvolti ironici e autoironici. Come ogni venerdì, in chiusura di "Propaganda live" (il programma di Diego Bianchi, su La7), è andato in onda il mini-cartoon di Makkox su un fatto saliente della settimana: inevitabilmente, l'addio di Italia viva alla maggioranza giallorossa di Giuseppe Conte. Nel cartoon, la dimissionaria Bellanova appare "risentita" nei confronti di Renzi, e come una zia pugliese riserva all'ex premier un trattamento a colpi di..."cucchiarella".

La replica via social della senatrice di Iv è altrettanto divertente: «Makkox, ma puru tie. Te paru una ca se face cumandare? Ieni aqquai ca te fazzu bitere come me fazzu cumandare cu la cucchiara a manu».

Ecco il tweet di Teresa Bellanova e il video del cartoon del disegnatore e vignettista:

