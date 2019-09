Bellanova, la visita di Miccio in ministero: «Confezionerà un abito per per lei»

Ultimo aggiornamento: 19:11

Da paladino del buongusto universalmente riconosciuto, aveva sostenuto la scelta dell'abito blu a balze fatta dalla (allora quasi) ministraper il giuramento al Quirinale. E ne aveva tessuto le lodi nel mezzo della tempesta mediatica e delle critiche che Bellanova ha poi zittito, rivendicando il significato dell'eleganza - "è indossare ciò che meglio rappresenta i propri sentimenti del momento" - e lanciando l'hashtag #qualcosadiblu, che è poi diventato virale. Oggi, stilista e conduttore televisivo, ha varcato la soglia del ministero di via XX settembre, a Roma, postazione dalla quale Bellanova governa le Politiche agricole del Paese. E ha avuto un "lungo e piacevole colloquio" con la ministra, che lo aveva a suo tempo ringraziato e invitato a incontrarsi presto. Miccio si è complimentato con Bellanova, in un cordiale scambio di opinioni e, secondo i bene informati, potrebbe presto confezionare un abito solo per lei. Boutade o realtà? Di certo, pur se attinta "dal guardaroba di sempre", anche la mise di oggi di Bellanova ha centrato il segno, almeno per il Miccio style: un abito a fiori, in perfetta tendenza del momento, celebrata dalle passerelle di moda milanesi proprio in questi giorni.