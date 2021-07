Basket Olimpiadi, dream team Usa sconfitto all'esordio dalla Francia. L'ultimo ko ai Giochi 17 anni fa

Non accadeva dal 2004. Quando alle Olimpiadi di Atene del 2004 l'Argentina del basket sconfisse il Dream Team degli Stati Uniti per 89-81, vincendo poi la medaglia d'oro guidata dal mancino di Bahia Blanca, Manu Ginobili, e dall'eterno Luis Scola: il centro di Buenos Aires che a 41 anni gioca ancora, in Italia, a Varese. Oggi il team USA di pallacanestro ha perso la prima partita del girone B contro la Francia con il risultato di 83-76. Prima sconfitta ai giochi di Tokyo 2020 per la squadra allenata da coach Gregg Popovich. Che ora se la dovrà vedere con Repubblica Ceca e Iran. Non due formazioni irresistibli, che non dovrebbero compromettere il passaggio del turno per gli statunitensi: visto che accedono ai quarti le prime due di ogni girone e anche le migliori terze.

Le sconfitte del Dream Team durante il preolimpico

Il Dream Team non aveva iniziato bene neanche il cammino di avvicinamento alle Olimpiadi. Alla prima apparizione, era stata sconfitta per 90-87 a Las Vegas dalla Nigeria. Con Kevin Durant che aveva subito una stoppata umiliante da un avversario. E dopo due giorni un altro passo falso. Stavolta contro l’Australia, contro cui ha perso per 91-83. Prima volta che gli USA perdono due amichevoli consecutive da quando vengono convocati i professionisti, vale a dire dal 1992. Eppure nel Team USA sono state convocate tante stelle dell'NBA: da Kevin Durant a Damian Lillard, passando per il giovane talento dei Celtics Jayson Tatum.