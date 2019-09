Bambino di 5 anni violentato dai compagni di scuola di 9 anni: «Gli dicevano "sei la nostra prostituta"»

È stato violentato da alcuni compagni di scuola mentre tornava a casa. Un bambino di 5 anni è stato aggredito da alcuni ragazzi più grandi di lui, che frequentavano la sua stessa scuola: in branco lo hanno accerchiato e hanno approfittato di lui. A raccontare la storia che viene dal Sudafrica è la mamma della piccola vittima che ha denunciato 4 bambini di 9 anni.

La donna ha raccontato che il figlio è stato preso di mira dal branco di bulli, non solo lo hanno stuprato, ma lo hanno deriso e lo hanno poi appellato come la loro prostituta. La mamma ha visto tornare il piccolo a casa con un'ora di ritardo, così ha iniziato a fargli delle domande, così il figlio ha risposto di essere stato portato da 4 bambini più grandi in un'aula della scuola, poi di essere stato spogliato e violentato.

La mamma ha portato il bimbo in ospedale, dove i medici hanno detto che le sue condizioni non erano gravi, almeno quelle fisiche. La donna però non vuole arrendersi, ha deciso di denunciare per segnalare il fatto alle famiglie e far in modo che i loro figli vengano curati. Le autorità, invece, ancora non si sono mosse.

