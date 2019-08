Bimbo autistico non riesce a calmarsi in aereo, la reazione dei passeggeri commuove la sua mamma

Sono rimasta sopraffatta da tutta questa gentilezza, mi ha fatto venire voglia di piangere. Per la prima volta, le persone sono state molto comprensive e disponibili sull’ autismo di Braysen. Tutto questo mi dà molto speranza per il futuro





LEGGI ANCHE

È questa la meravigliosa scena alla quale hanno assistito i genitori di Braysen, in viaggio su un volo della di tutto per coccolarlo e confortarlo per tutta la durata del volo.LEGGI ANCHE A un bimbo autistico serve struttura fuori regione, ma l'Asl non vuole pagare

È questa la meravigliosa scena alla quale hanno assistito i genitori di Braysen, in viaggio su un volo della United Airlines da San Diego a Houston, in Usa. A raccontare l'accaduto è stata proprio a madre del bimbo, Lori Gabriel, stupita e felice di fronte a tanta inaspettata gentilezza e comprensione.

ha scritto su Facebook la mamma del piccolo Braysen, raccontando quanto avvenuto su undi linea in Usa . Il bambino non riusciva a stare fermo, urlava, scalciava, ha colpito un'assistente di volo. È stato trasferito in prima classe, ma anche qui non si è calmato. In tutto questo però nessuno dei passeggeri né qualcuno dell' equipaggio ha alzato la voce o si è arrabiato col piccolo. Anzi, hanno fatto