Bambina di 3 anni scappa dall'asilo per cercare la mamma ma nessuno se ne accorge

Una bimba di 3 anni è scappata dall'asilo per cercare la sua mamma. È successo a Ponteromito, in provincia di Avellino. La piccola, probabilmente traumatizzata per l'inizio della nuova esperienza nella scuola dell'infanzia o annoiata dalle attività svolte, ha abbandonato la sua classe per andare alla ricerca della sua mamma tra le strade della città.

La bimba si è ritrovata così sola per strada. Fortunatamente, è stata notata da un'amica di famiglia, che l'ha riconosciuta e ha telefonato alla madre per avvisarla e tranquillizzarla. La donna è poi andata a scuola per chiedere spiegazioni sul mancato controllo della bambina in una classe di soli 11 alunni.

I genitori della piccola hanno anche chiesto l’intervento dei Carabinieri, che hanno svolto le prime indagini ascoltando le testimonianze del personale scolastico. Sul caso sarà aperta un'inchiesta per individuare responsabilità specifiche e intervenire, anche a livello disciplinare, nei confronti di chi non ha dato la giusta attenzione alla piccola.





