Ballottaggi. Chiuse alle 15 le urne per l'elezione dei sindaci in dieci capoluoghi. Cinque milioni gli italiani chiamati a votare. Le sfide principali a Roma (sfidanti Enrico Michetti e Roberto Gualtieri) e Torino (in lizza Paolo Damilano e Stefano Lorusso), hanno visto prevalere i candidati del centrosinistra, da subito in netto vantaggio. Si è votato anche a Trieste, Latina, Varese, Isernia, Benevento, Caserta e Cosenza. Ecco le prime proiezioni. Nella Capitale e a Torino in vantaggio i candidati del centrosinistra.

I risultati in diretta

ROMA

Roberto Gualtieri 59,9%

Enrico Michetti 40,1%

TORINO

Paolo Damilano 59,2%

Stefano Lorusso 40,8%

TRIESTE

Roberto Dipiazza 51.2%

Francesco Russo 48.8%

VARESE

Davide Galimberti 53,78%

Matteo Bianchi 46,22%

LATINA

Vincenzo Zaccheo 57.01%

Damiano Coletta 42.99%

Ballottaggio Latina, 70 sezioni su 116: Coletta sempre avanti su Zaccheo: 55 a 45%/La diretta

CASERTA

Carlo Marino 52%

Gianpiero Zinzi 48%

BENEVENTO

Benevento Clemente 57,91%

Mastella Luigi Perifano 47,09%

COSENZA

Francesco Caruso 42,01%

Franz Caruso 57,49%

ISERNIA

Piero Castrataro 5574 voti (50%+1)

Gabriele Melogli

SAVONA

Marco Russo 62,20%

Angelo Schirru 37,80%