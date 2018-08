Forte terremoto a Lombok e Bali: 19 morti e decine di feriti

È di almeno 19 morti e decine di feriti il bilancio delle vittime della forte scossa di terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito l'isola indonesiana di Lombok. Lo hanno riferito le autorità locali, che hanno diramato un allarme tsunami, rientrato dopo qualche ora. Il terremoto è stato registrato a nord dell'isola, intorno alle 18.46 ora locale.



I primi dati indicano che l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 10,5 chilometri. La scossa è stata avvertita anche nella vicina Bali. La polizia ha invitato la popolazione a seguire le norme di comportamento previste in questi casi. La prima scossa è stata seguita da altre di assestamento, riporta l'Usgs, la più forte di magnitudo 5.4.

Il sisma ha provocato danni a molti edifici che sono completamente o parzialmente crollati. Molti hotel dell'isola, frequentata da turisti occidentali per le spiagge bianche e la barriera corallina, sono stati evacuati. Anche i pazienti ricoverati nel principale ospedale dell'isola di Lombok sono stati fatti uscire. La struttura è priva di elettricità secondo quanto riportato da testimoni su media internazionali.

Il suo epicentro era di circa 2 chilometri a sud-est di Loloan. L'agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica indonesiana ha emesso un allarme tsunami dopo il terremoto. Gli aeroporti di Lombok e Bali sono «operativi come sempre» nonostante il forte sisma provocato «danni minori» nei due scali. «Stiamo ripulendo le zone nelle quali sono caduti pezzi di soffitto, ma non c'è stato nessun ferito», ha dichiarato il direttore Handy Heryudhitiawan, direttore di Angkasa Pura 1, la società che gestisce i due aeroporti.

Might have been a bit dramatic! Haha. But once i heard glass breaking, I freaked TF out!#bali #baliearthquake #earthquake pic.twitter.com/BcTVhQ0yJ2 — tastesseoulgood (@tastesseoulgood) 5 agosto 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​Un terremoto di magnitudo 6,4 colpì Lombok il 29 luglio, uccidendo 16 persone. L'Indonesia è soggetta a terremoti a causa della sua posizione nel Pacifico "Ring of Fire", un arco di vulcani e linee di faglia nel Bacino del Pacifico. Per questo motivo gli hotel e altri edifici in entrambe le località non sono autorizzati a superare l'altezza delle palme da cocco.Nel dicembre 2004, un terremoto di magnitudo 9.1 a Sumatra ha innescato uno tsunami che ha provocato la morte di 230.000 persone in una dozzina di paesi​.