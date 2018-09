Arriva il Bacio rosa, rivoluzione nel mondo del cioccolato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si veste die dà vita a una Limited Edition in pieno stile millennial pink, fatta con le fave di cacao. La storica ricetta dei Baci Perugina con il morbido ripieno di gianduia e una croccante nocciola al centro, torna quindi a stupire grazie al cioccolato di copertura rosa, frutto di uno speciale processo produttivo studiato da Barry Callebaut, che esclude l’uso di coloranti e che regala un inaspettato gusto fruttato e un aroma delicato. Il cioccolato rosa, di “quarta generazione”, nasce dopo ottant’anni dall’invenzione del cioccolato bianco.Ha sfilato da protagonista sulle passerelle dei più grandi stilisti, ha invaso il mondo del beauty con miriadi di tonalità e sfumature, oggi il rosa veste il più romantico dei cioccolatini rendendolo ancora più glamour e conferendogli un gusto unico e inedito dalle note dolci e fruttate. Nonostante quasi un secolo d’età, Baci Perugina continua a rinnovarsi, non è un semplice Bacio ma il simbolo di una generazione fluida e autentica, capace di scambiarsi emozioni sincere e nostalgiche al tempo stesso. Appena arrivato sui punti vendita in pochissime ore il Bacio Rosa rischia di diventare fenomeno social. Sono diversi infatti gli utenti che stanno postando sui loro profili le immagini del sensualissimo cioccolatino.