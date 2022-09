L’autunno, e quel non so che di malinconia, di senso della fine che esso porta con sé: salvo essere tra quelli che soffrono il caldo e festeggiano l’arrivo del fresco, ma sono una minoranza. La statistica, infatti, è inoppugnabile: con l’insediarsi stabile della stagione che prelude a quella invernale, sono in molti a cadere nella trappola della ricca gamma di sviluppi depressivi connessi all’accorciarsi delle giornate e alla ripresa del tran tran della quotidianità. E al rimpianto per le notti di Ibiza o il relax di una giornata di mare a Mykonos.

APPROFONDIMENTI L'ESPERTO Oroscopo d'autunno: Marte in Gemelli, che sprint per i segni d'aria. Faticano Sagittario, Pesci e Vergine BARI Turismo, strutture ricettive sold out e prenotazioni per tutto il mese di ottobre. Superati gli arrivi del pre-Covid LECCE Equinozio d'autunno, il sole illumina il rosone della chiesa di Minervino: spettacolo naturale. Il video IN FORMA Fitness e meditazione, è la ginnastica energetica: un must dell'estate L'ESPERTA Dieta, la colazione perfetta per tornare in forma: i menù, gli orari e i "dolci" 5 esercizi del mattino per il benessere fisico e mentale

L'equinozio d'autunno



Il passaggio astronomico del Sole dal segno ancora estivo della Vergine a quello più introflesso e pre-crepuscolare della Bilancia - e dunque l’equinozio d’autunno - è avvenuto in realtà il 23 settembre alle 3.03 (per l’Italia) e non, come comunemente si crede, il 21 settembre, giorno cui le convenzioni ascrivono appunto il secondo momento dell’anno in cui le ore di luce sono in pareggio con quelle di buio (il primo è l’equinozio di primavera) . Q uesto perché il Sole cambia ogni anno l’orario di questo suo traghettamento. E non perché si sposti ma perché cambia l’inclinazione dell’asse terrestre: per questo motivo per il prossimo equinozio d’autunno targato 21 settembre bisognerà aspettare il 2092 alle 23.41.



Fino ad allora, quindi, l’equinozio continuerà a cadere tra il 22 o il 23 settembre, ma considerazioni astronomiche a parte rimane un fatto: la trasmigrazione annuale dalle spiagge agli uffici non è mai indolore, come conferma la psicanalista e scrittrice Vera Slepoj: « L’autunno accentua una certa visione della realtà: via gli strumenti vivificanti dell’estate, via l’adrenalina che ci dà il Sole . Q uesto alimenta i disturbi legati all’ansia e una percezione depressiva, autodistruttiva e passiva della vita, una tendenza alla rinuncia a quella creatività che ci consente di superare i passaggi come questo » . Colpa anche della pandemia, aggiunge la psicoterapeuta padovana (di casa nel Salento), “cigno nero” degli ultimi anni: « Siamo ancora in una fase in cui ci chiediamo se ne siamo venuti fuori o no e questa attesa determina incapacità di progettare il futuro: anche perché i tempi non sono davvero forieri di speranza » . Non è solo una questione economica, spiega ancora Slepoj, « perché gli italiani sono u n popolo che ha sempre lottato. È quest’incertezza esistenziale, la paura di perdere le poche sicurezze costruite in questi decenni, l’assenza di messaggi confortanti anche dalle istituzioni e dalla religione a nutrire il sottile filo depressivo di questo periodo. È il momento dei microsistemi: per reagire a tutto questo bisogna cominciare ad impegnarsi in piccoli progetti per modificare ciò che possiamo cambiare della nostra vita: scegliere un colore alternativo per le pareti di casa, iniziare a cucinare piatti inediti, darsi ogni settimana un piccolo obiettivo da portare a termine. Per cominciare a imparare cose nuove e disimparare ciò che è vecchio » .

Attenzione al cibo