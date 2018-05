© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando gli è stata notificata laperdopo esser stato immortalato dall'un uomo belga è rimasto davvero sorpreso. Nella lettera che ha ricevuto c'è scritto che andava alla velocità diin un tratto di strada dove il limite è di soli 50 km/h. Ben 649 km/h oltre le disposizioni di legge.Lui, 30 anni, non ha potuto fare altro che contattare le autorità e chiedere spiegazioni. «Ho solo una Opel Astra, come è possibile?», dice con un filo di ironia. La forze dell'ordine hanno ovviamente ridimensionato la multa, giustificandola come un errore di battuta. La velocità corretta rivelata era di 69,6 km/h e tutto si è risolto nel migliore dei modi.