Autocertificazione, il modulo per la Fase 2: scarica qui, cambiano le regole

Autocertificazione, per la fase 2 servirà ancora il modulo per giustificare gli spostamenti da casa. Da lunedì prossimo 4 maggio bisognerà ancora circolare con il modulo opportunamente scaricato e modificato, aggiornandolo in base al decreto del premier Giuseppe Conte del 30 aprile scorso.

