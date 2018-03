L'individuo che questa mattina ha tentato di investire un gruppo di militari vicino alla loro caserma nel dipartimento dell'Isere, nel sud della Francia, «è stato fermato»: è quanto rivelano fonti vicine all'inchiesta citate da radio Europe 1.

Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con l'Italia. Lo si apprende da fonti della polizia. Nessun ferito nel tentativo di attentato, l'individuo alla guida del veicolo è in fuga

I militari che l'auto ha tentato di investire fanno parte del 93/o reggimento di artiglieria di montagna e avevano appena cominciato a fare jogging vicino alla loro caserma. Il conducente del veicolo, che proveniva dalla direzione opposta al gruppo, ha gridato - a due riprese - degli insulti poi ha puntato i militari che, gettandosi in un fosso, sono riusciti ad evitare l'investimento. Dalle prime informazioni non sono chiare le motivazioni dell'attentatore, ancora in fuga. Per trovarlo sono state dispiegate diverse pattuglie nella zona. I militari hanno fornito descrizioni piuttosto precise, compreso il numero di targa del veicolo.



Le ricerche dell'attentatore si estendono nella regione dell'Isere. Secondo i media locali sarebbe in fuga su un'automobile rubata ieri. I militari scampati all'investimento sono attualmente interrogati per stabilire la dinamica dei fatti e per cercare di studiare tutte le ipotesi di movente per l'aggressione. I gendarmi sarebbero attualmente in una stazione di servizio vicina alla caserma e attrezzata con videocamere. L'esame delle immagini registrate potrebbe favorire l'inchiesta.



Il sindaco del paese Jean-Luc Corbet ha detto alla radio France Info che i bambini di tutte le scuole della zona sono confinati nelle classi e gli istituti - asili compresi - sono guardati a vista. Nessuno può entrare o uscire fino a nuovo ordine .

© RIPRODUZIONE RISERVATA