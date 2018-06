Tragico incidente a Galliate, in provincia di Novara. Una ragazza di 22 anni è morta investita da un carro funebre. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 12 in via Varallino. Il conducente del carro funebre potrebbe aver avuto un malore ed è poi a sua volta deceduto.



La ragazza stava facendo jogging sul bordo della strada. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, che guidava il carro funebre seguito dalle auto dei parenti in corteo, ha accelerato improvvisamente, è uscito di strada colpendo la donna e proseguendo la sua corsa prima contro un paracarro, poi dopo un salto, finendo contro il muro di un’abitazione distruggendolo.



Ancora in corso il riconoscimento della donna che uscita per una corsa all’aria aperta non aveva con sè i documenti.

