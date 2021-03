Atto incendiario davanti a sede Iss a Roma: "Si seguono tutte le piste". Speranza: "Attacco inaccettabile

Hanno cosparso di liquido infiammabile il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena a Roma e gli hanno dato fuoco, dandosi poi alla fuga. I carabinieri hanno spento le fiamme, limitando i danni. Sono in corso le indagini e i rilievi tecnico scientifici dei militari del Nucleo investigativo di Roma. L'atto incendiario è avvenuto intorno alle 20. Tutte le ipotesi sono al vaglio.

Iss: lavoriamo per superare la pandemia e servire il Paese - "L'Istituto, fin dall'inizio della pandemia, lavora incessantemente per dare il massimo sostegno scientifico alla gestione dell'emergenza nell'unico interesse di tutelare la salute di tutti i cittadini e delle nostre comunità. Continueremo perciò a servire il nostro Paese per superare insieme questa pandemia". E' quanto il Presidente dell'Istituto Silvio Brusaferro e il Direttore Generale Andrea Piccioli hanno dichiarato in merito a quello che il ministro ha definito "un attacco intimidatorio" compiuto questa sera contro la sede

dell'Istituto Superiore di Sanità.

Gelmini: intimidazioni non fermeranno lavoro Iss

"Solidarietà alle donne e agli uomini dell'Istituto Superiore di Sanità, e al suo presidente Silvio Brusaferro. Siamo certi che le intimidazioni non fermeranno in alcun modo il prezioso lavoro di una struttura che quotidianamente si adopera per condurre il Paese fuori dalla pandemia". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Brunetta: "Vile e inaccettabile intimidazione a Iss" - "Una vile e inaccettabile intimidazione nei confronti di un'istituzione in prima linea nella lotta al Covid. Piena solidarietà alle donne e agli uomini dell'Istituto superiore di sanità e al suo presidente, Silvio Brusaferro". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commentando l'incendio appiccato al portone d'ingresso dell'Istituto superiore di sanità.