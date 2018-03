Attentato Isis in Francia, ucciso il terrorista del supermercato: tre morti. "Gendarme eroe ha salvato gli ostaggi"

Chiedeva di liberare Salah Abdeslam: ecco chi è

ALERTE INFO #Trèbes Le preneur d'otages du supermarché se revendique de Daesh https://t.co/dqAKjlM5Eo pic.twitter.com/nUgMDS7qJz — BFMTV (@BFMTV) 23 marzo 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e Isis in Francia. Un uomo, un marocchino di 25 anni già schedato per radicalizzazione , ha fatto irruzione in un supermercato prendendo in ostaggio i clienti: all'interno del locale, il Super U di Trebes, è statoche hanno fatto irruzione. Il decesso del terrorista, «neutralizzato» dai reparti speciali francesi, è stato confermato dal ministro dell'Interno,, appena arrivato a Trebes. Collomb darà una conferenza stampa con i dettagli sul bilancio dell'operazione. Sul posto anche Francois Molins, procuratore della repubblica di Parigi.Poco prima l'assalitore aveva rubato un'auto, una Opel bianca, sparando alle tre persone a bordo e uccidendone due. Il marocchino ha poi sparato a tre poliziotti che stavano facendo footing, a, nei Pirenei francesi, ferendone uno ad una spalla, per poi percorrere 8 km fino a Trebes e fermarsi al supermercato.sarebbero dunque i due occupanti della Opel rubata, più il macellaio del supermercato ucciso durante il suo assalto.«Un tenente colonnello dei gendarmi si è offerto volontariamente per sostituire gli ostaggi nel supermercato ed è rimasto da solo con il terrorista»: lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gerard Collomb, nella prima ricostruzione dei fatti dopo la fine dell'attacco terroristico a Trebes. Il ministro ha definito «eroe» l'ufficiale di gendarmeria, rimasto gravemente ferito.L'uomo è noto alla polizia francese e schedato per sospetta radicalizzazione. La madre era sul posto, accompagnata dalla polizia, insieme con altri familiari e amici dell'individuoL'attentatore chiedeva la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia.dopo aver sparato contro i poliziotti e prima di entrare nel supermercato: avrebbe anche detto di voler «vendicare la Siria». «State bombardando la Siria, morirete», avrebbe urlato l'uomo, secondo quanto ha riferito un testimone, uno dei clienti che è riuscito ad uscire dal supermercato dopo l'inizio dell'attacco.Secondo il sindaco Eric Menassi, intervistato da BFM-TV, i clienti presi in ostaggio sarebbero usciti dal supermercato. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della presa di ostaggi. Le vittime dell'assalitore sono due, ha affermato il sindaco: non è chiaro chi sia la seconda vittima, oltre al macellaio. Oltre alle due persone inermi a terra all'interno del supermercato sarebbero «una decina» i feriti nella presa d'ostaggi a Trèbes, nel sud della Francia, riferiscono fonti vicine all'inchiesta.I due poliziotti sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco mentre facevano footing, ha detto, sindacalista della polizia, intervistato da Lci. Lefebvre ha detto che l'uomo che ha sparato è «probabilmente» un «estremista islamico». L'agente della CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, era stato colpito mentre faceva jogging con tre colleghi. Stavano per rientrare verso Carcassonne, quando i colpi sono stati esplosi a partire da un'auto. L'auto, secondo BFMTV, ha proseguito la sua strada e il conducente è entrato armato nel supermercato Super U alle 11.15.Secondo Lefebvre,. Secondo la sua ricostruzione, gli uomini della Compagnie Républicaine de Securité (Crs) stavano rientrando in caserma da una corsa mattutina quando sono stati presi di mira almeno da cinque o sei colpi d'arma da fuoco. L'assalitore avrebbe poi tentato di ricaricare l'arma, che però «si è probabilmente inceppata. Ha quindi preso la fuga in auto». «Bisogna capire se è lo stesso o meno della presa d'ostaggi nel supermercato di Trèbes», ha aggiunto Lefebvre, precisando che i poliziotti hanno avuto «il buon istinto di buttarsi a terra». Il sindacalista ha parlato di una probabile persona «radicalizzata».«Ho parlato al telefono col ministro dell'Interno che si sta recando sul posto. Tra qualche ora sarò a Parigi per vedere le misure da adottare. Anche il premier Philippe ha interrotto la sua trasferta e sta tornando a Parigi». Così il presidente Emmanuel Macron parlando dell'attacco di Trebes, nel sud della Francia.«I sostenitori dell'Isis esprimono soddisfazione per quanto sta accadendo a Trèbes», nel sud della Francia, «ma non c'è (fino ad ora) una massiccia campagna guidata dall'Isis dopo Parigi e Bruxelles e in altri attentati rivendicati. Comunque, i canali celebrano il fatto che l'aggressore di Trèbes abbia rivendicato la sua appartenenza all'Isis, affermando che gli 'operativì sono ancora in grado di colpire l'Occidente». Lo scrive su Twitter Rita Katz, direttrice del Site, il sito di monitoraggio del jihadismo sul web.