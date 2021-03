AstraZeneca, l'Ue si spacca. Sputnik, asse Italia-Germania sul vaccino russo

Draghi non ha dubbi: «C'è stato un calo di vaccinazioni ma solo per un giorno, da 150mila a 100mila, poi sono state quasi compensate dall'utilizzo di altri vaccini, il rallentamento non è stato disastroso. Arriveremo a 500mila a metà aprile, a giugno andremo anche oltre». E per avere vasta scelta di dosi a disposizione Draghi tende la mano alla Merkel su Sputnik 5. Il vaccino russo ha già iniziato la rolling review per l'approvazione in Ema,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati