Assegno unico, i pagamenti Inps di luglio: quando arrivano, come fare domanda (e chi avrà la maggiorazione dell'importo)

Assegno unico per il mese corrente: al via i pagamenti. Oggi, 10 luglio, si apre la prima finestra utile che si chiuderà il 20 luglio: riguarda i beneficiari del sostegno per i figli a carico nel caso in cui l’assegno non abbia subito variazioni rispetto al mese precedente.

Discorso diverso per chi, invece, riceve un importo diverso rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare oppure ha presentato una nuova domanda otterrà l’accredito tra il 20 e la fine del mese.

E le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza? Per loro è previsto un assegno direttamente sulla carta prepagata insieme all’altro sussidio economico, a partire dal 27 del mese.



La legge di conversione del decreto lavoro è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale: confermata così la maggioranza dell'importo per nuclei familiari in determinate condizioni.

Pagamento assegno unico luglio 2023

Al via il pagamento dell’assegno unico di luglio 2023, la prestazione a cui hanno diritto le famiglie con figli a carico. A chi spetta? L’assegno viene concesso su domanda (valida per un anno) e spetta dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni, mentre non ci sono limiti d’età per i figli con disabilità.

I pagamenti seguono il nuovo calendario ordinario che l’INPS ha diffuso lo scorso aprile: si distinguono gli assegni che non hanno subito variazioni nel mese precedente e quelli che, invece, sono cambiati in ragione di mutamenti delle condizioni del nucleo familiare.

Le date



Dal 10 al 20 di ogni mese: Assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente

Dal 20 al 30 di ogni mese: Assegni che hanno subito variazioni rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare e le nuove domande presentate nel mese precedente.

Accredito INPS e importo della prestazione



Qual è la cifra dell’assegno unico di luglio 2023? L’importo spettante non è lo stesso per tutti, il valore della prestazione, infatti, cambia in base a determinati fattori:

il valore ISEE del nucleo familiare;

il numero di figli a carico;

eventuali maggiorazioni riconosciute.

Esistono però alcuni parametri di riferimento, come specificato in diverse occasioni dall’INPS: per il 2023 l’importo base della prestazione per figlio, senza alcuna maggiorazione, va da un minimo di 54,10 euro, in assenza di ISEE o con un valore pari o superiore a 43.240 euro, ad un massimo di 189,20 euro per ISEE fino a 16.215 euro.

Per controllare l’accredito INPS, così come lo stato della domanda presentata, è possibile collegarsi al fascicolo previdenziale del cittadino, disponibile nell’area riservata del Portale dell’Istituto, al quale si accede tramite le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Dal menu è necessario cliccare sulla voce «Prestazione» e poi su «Pagamenti», selezionando l’anno di riferimento, in questo caso 2023.

Per chi è confermata la maggiorazione dell’importo dell’assegno

Cliccando su «Consulta e gestisci le domande presentate», invece, si può verificare lo stato della domanda. Attraverso il Centro Notifiche, poi, è possibile controllare quando arriva l’assegno unico.

Il 30 giugno è scaduto l’ultimo termine a disposizione per prestare il valore ISEE aggiornato al 2023 in modo da ricevere gli arretrati spettanti da gennaio. Senza una DSU aggiornata, infatti, l’INPS ha erogato l’assegno con importo minimo.

Chi ha fatto domanda per l’assegno a giugno riceverà l’assegno con tutti gli arretrati tra il 20 e il 30 luglio.

Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto lavoro, poi, è del tutto confermata la maggiorazione dell’importo dell’assegno per i nuclei familiari in specifiche condizioni. Si tratta dell’aumento del valore di 30 euro che viene riconosciuto alle famiglie con un solo genitore vedovo e lavoratore. Questa maggiorazione finora era concessa solamente ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultano occupati e titolari di reddito da lavoro.