Assegno Unico figli 2021, boom di domande all'Inps: oltre 45.000 in una giornata. Come chiederlo

È boom di domande per l’assegno temporaneo per i figli, quello che a regime da gennaio prossimo si chiamerà “assegno unico”. Già dopo poche ore dall’apertura della procedura sul sito dell’Inps erano arrivate migliaia di domande. Al rilevamento delle 14 e 30 erano già oltre 30.000 domande per circa 52.000 minori (ogni famiglia può avere ovviamente più di un figlio). Ma è un flusso continuo. Nel tardo pomeriggio le domande erano arrivate a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati