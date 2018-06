Aquarius, c'è cibo solo per un giorno. Onu e Ue: «Fateli sbarcare subito». Salvini insiste: «L'Italia non si china»

Resta aperto lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza mentre la Aquarius dell'ong Sos Mediterranee con a bordo 629 migranti continua vagare nel Mediterraneo senza un porto dove approdare dopo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha autorizzato lo sbarco in Italia. Il

titolare delle Infrastrutture Danilo Toninelli chiede alla Ue di cambiare, senza lasciare sola l'Italia, e sostiene che le condizioni a bordo della nave ancora in alto mare sono buone. Medici senza frontiere replica che i ritardi nello sbarco mettono a rischio le persone vulnerabili, tra cui 7 donne incinte. Onu e Ue chiedono a Italia e Malta di consentire lo sbarco subito.

#Aquarius ancora in attesa. Abbiamo bisogno di un #portosicuro! Le persone a bordo sono esauste. Ritardi aumentano rischi per i più vulnerabili come bambini e donne incinte. Abbiamo cibo per un giorno.

Chiediamo agli Stati Europei di dare priorità alla vita delle persone. #Umani pic.twitter.com/n0e0ZVuKtE — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 11 giugno 2018

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia.

L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C’È CHI DICE NO.#chiudiamoiporti pic.twitter.com/kjusddFDqH — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 giugno 2018

Lo scontro con Malta. Al termine di un vertice di oltre tre ore a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte ha spiegato che il suo collega di Malta, Joseph Muscat, che ha contattato di persona in serata, «non ha assicurato alcun intervento, neppure in chiave umanitaria». «Si conferma l'ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza», ha detto Conte, sottolineando che «l'Italia si ritrova ad affrontare in totale solitudine l'emergenza immigrazione. Il regolamento di Dublino va radicalmente cambiato». Durissime le parole di Muscat, affidate a un Tweet: «Siamo preoccupati per la direzione presa dalle autorità italiane sull'Acquarius, che è in alto mare. Vanno manifestamente contro le leggi internazionali e rischiano di creare una situazione pericolosa per tutti quelli che sono coinvolti».



E ora che succede? «È stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius che dovessero averne necessità», dice sempre il presidente del Consiglio. Ma di accordare l'ingresso in un porto italiano, al momento, non se ne parla. Anche se la situazione non appare molto diversa da quella dell'altro ieri, quando La Valletta aveva impedito l'ingresso in porto della nave Seefuchs, in difficoltà e con 126 migranti: la nave, alla fine, è inevitabilmente approdata in Italia, a Pozzallo. «Malta non può dire di no a qualsiasi richiesta di intervento», aveva attaccato Salvini, che oggi, in vari post accompagnati dall'hashtag #chiudiamoiporti, diventato trendtopic, ha rivendicato la linea della fermezza.



«Nel Mediterraneo ci sono navi con bandiera di Olanda, Spagna, Gibilterra e Gran Bretagna, ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, c'è la Francia che respinge alla frontiera, c'è la Spagna che difende i suoi confini con le armi, insomma tutta l'Europa che si fa gli affari suoi. Da oggi anche l'Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell'immigrazione clandestina».



I ministri. Malta «non può continuare a voltarsi dall'altra parte quando si tratta di rispettare precise convenzioni internazionali in materia di salvaguardia della vita umana e di cooperazione tra Stati», scrivono in serata in un comunicato congiunto Salvini e il collega pentastellato Toninelli, delle Infrastrutture, da cui dipende la Guardia costiera. Ma La Valletta si smarca: «il nostro governo non è né l'autorità che coordina né ha competenza sul caso» dell'Aquarius, dice un portavoce del governo. «Il salvataggio è stato coordinato da Roma».



Nel comunicato dei due ministri si ribadisce la richiesta alla Valletta di «accogliere la Aquarius per un primo soccorso ai migranti a bordo», mentre nessun accenno viene fatto alla paventata chiusura dei porti italiani, ed anzi l'ultima frase - «Noi continueremo a salvare vite umane, altri restano nel torto» - suggerisce che l'Italia continuerà ad accogliere, se necessario. Sta di fatto, però, che nave Aquarius peregrina ancora nel Mediterraneo - attualmente viene localizzata a 27 miglia da Malta e a 35 dall'Italia - «senza nessuna indicazione - dicono da bordo - di dove approdare». Sulla nave di Sos Mediterranee c'è anche il personale di Medici senza frontiere, che sta assistendo i 629 migranti soccorsi in sei operazioni, tra cui una particolarmente complessa, con un gommone che si è rovesciato facendo cadere in mare le 40 persone che lo stipavano.

«Facciamo un appello a tutte le parti affinché vengano incontro alle proprie responsabilità umanitarie». Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, rispondendo ad una domanda sulla situazione della nave Aquarius. Ad una domanda sulle affermazioni di Matteo Salvini sul caso della nave Sea Watch 3, della ong tedesca, il governo non ha voluto aggiungere nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHELEGGI ANCHE​Dal Vaticano, il cardinal Ravasi cambia la citazione del Vangelo di Matteo: «Ero straniero e non mi avete accolto». Diventa un caso il post del sindaco di Livorno Filippo Nogarin, pubblicato su Facebook e poi rimosso, in cui annunciava l'apertura del porto a nave Aquarius: «Resta la mia posizione, non voglio creare problemi al governo».. «Aquarius ancora in attesa. Abbiamo bisogno di un porto sicuro! Le persone a bordo sono esauste. Ritardi aumentano rischi per i più vulnerabili come bambini e donne incinte. Abbiamo cibo per un giorno. Chiediamo agli Stati Europei di dare priorità alla vita delle persone. Umani», si legge in un twee ti Medici senza frontiere. Sulla nave ci sono anche 123 minorenni non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte. Ci sono poi 15 persone ustionate e parecchi migranti con sintomi di ipotermia. «Non è pensabile», dice il personale della Ong, che la nave possa continuare per giorni la sua peregrinazione per mare. Anche perché, la preoccupazione principale di tutte le organizzazioni umanitarie, è che in questo contenzioso tra stati a rimetterci siano i migranti. «Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo», ammonisce l'Unhcr, mentre il «timore» di Msf è che «ancora una volta la politica degli stati europei sia posta al di sopra delle vite delle persone».Salvini oggi in un tweet ha scritto: «Anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c'è chi dice no. Chiudiamo i porti».La nave Sea Watch 3 «si trova in questo momento in acque internazionali, non è attualmente coinvolta in operazioni di ricerca e soccorso, non ha persone soccorse a bordo della propria nave», ha però smentito la stessa ong tedesca in un tweet.«È necessario, stavolta, che tutti comprendano che il diritto internazionale non può prevedere un'Italia abbandonata a se stessa. Noi salveremo sempre le vite umane, ma Malta è la spia di un'Europa che deve cambiare», scrive su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.. In tarda mattinata è arrivato l'imperativo umanitario dell'Onu: «Fateli sbarcare». L'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati, fa appello ai «governi coinvolti affinché consentano lo sbarco immediato di centinaia di persone bloccate nel Mediterraneo da sabato a bordo della nave Aquarius. «È un imperativo umanitario, le persone sono in difficoltà, stanno esaurendo le scorte e hanno bisogno rapidamente di aiuto», afferma Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale. «Questioni più ampie come quella su chi è responsabile e competente dovrebbero essere esaminate solo dopo», aggiunge.Per la Commissione europea prevale innanzitutto un «imperativo umanitario». Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas nel briefing con la stampa, rispondendo ad una domanda sullo scontro tra Italia e Malta. È necessario «assicurare che queste persone ricevano le cure necessarie», ha aggiunto Schinas, chiedendo una «rapida soluzione» della vicenda e che i migranti a bordo dell'Aquarius siano fatti sbarcare «il prima possibile».