Three-month-old baby girl is burned alive inside ambulance after oxygen tank explodes in Turkey https://t.co/qvsOJ3SfJm — Daily Mail Online (@MailOnline) 29 maggio 2019

a Istanbul, in. Undi tre mesi è morto a causa dell'esplosione di una bombola d'posizionata nel retro di un'. Il piccolo si trovava nell'incubatrice a bordo del mezzo di soccorso insieme alla madre. Secondo una prima ricostruzione, il neonato sarebbe rimasto sul mezzo in fiamme mentre gli altri occupanti sono riusciti a mettersi in salvo al momento dell' esplosione . L'ambulanza trasportava una bombola d'ossigeno che ha preso fuoco mentre il mezzo era in movimento. Impressionanti le immagini video pubblicate da Asia Wire, in cui viene mostrato il, è stato impossibile mettere in salvo il bambino mentre la madre è stata portata in ospedale in preda al forte choc. In una dichiarazione, ha detto: «All'improvviso, è successo qualcosa e il fuoco è divampato dal retro. I paramedici sono usciti e anche io sono saltata fuori dall' ambulanza ». Sulla vicenda indaga la polizia.