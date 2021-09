Sorprende il fidanzato con l'amante: "l'altra" si cala dal balcone in mutande, il video è virale

Sorprende il fidanzato con l'amante in casa e la scena diventa virale. Un utente ha condiviso su Twitter quello che è successo proprio di fronte casa sua, presumibilmente in Sud America, una scena esilarante che è stata condivisa talmente tante volte da fare il giro del mondo. Nel video si vede una donna, presumibilmente la fidanzata, bussare a casa di un uomo visibilmente arrabbiata.

Le grida e i forti urti sulla porta attraggono l'attenzione dei passanti, che hanno rallentato per capire cosa stesse succedendo. Nelle immagini si vede l'uomo che si affaccia semi nudo e poi lascia entrare la compagna, nel mentre però compare un'altra donna che si cala dal balcone, aiutata dagli stessi passanti. Sorpreso in flagrante l'uomo cerca di uscire indenne da quella situazione, e nel frattempo l'amante si nasconde in uno scatolone nella speranza di sgattaiolare via senza farsi notare.

Proprio in quel momento però la fidanzata scende nuovamente in strada e nota la donna ancora in biancheria intima e inizia a rincorrerla. Così si interrompono le immagini, che certo lasciano poco spazio all'immaginazione.