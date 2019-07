Il padre dei piccoli, un fruttivendolo di), era in direttaquando ha perso il controllo della sua Bmw 320, che nell'impatto si è accartocciata. Dopo l'incidente, gli agenti della Polstrada hanno trovato un grammo di droga nella tasca dei pantaloni indossati dall'uomo. Antonino, che aveva riportato gravissime ferite alla testa, era in come farmacologico e si trovava nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia. Fabio Provenzano è indagato dal procura di Trapani con l'accusa di omicidio stradale, aggravato dall'averlo commesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.