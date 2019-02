«Aiutatemi a salvarlo», il disperato appello del papà di un 15enne malato di tumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». È l'appello diretto e pieno d'amore chei rivolge al mondo del web. Dallo scorso autunno, il figlio 15enne sta combattendo contro unUn forma rara e aggressiva. Per questo motivo Sebastiano ha bisogno di sottoporsi a un intervento molto costoso, per il quale il papà-coraggio ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme . La storia è riportata su Milano Today.Seby, così viene chiamato il ragazzo, è stato già, di cui una all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Il calvario è iniziato lo scorso novembre, quando il ragazzino è stato portato al pronto soccorso di Acireale per. Poi la drammatica diagnosi. I medici avrebbero trovato unache gli provocava disturbi visivi, mal di testa, perdita dell'equilibrio, nausea e vomito.Finora, Seby è stato operato una volta a Messina, una a Milano e due a Sydney. Dopo gli interventi è stato sottposto aper colpire la massa non ancora rimossa. Ma adesso il ragazzo ha bisogno di un altro intervento costoso per vincere la sua battaglia: «Questo mostro è rimasto ancora dentro nostro figlio, fratello, nipote, amico», avrebbe scritto il papà.Per stare accanto al figlio, il signor Giovanni ha perso il lavoro e ora ha lanciatoper aiutare il suo Sebastiano: «È un tumore che non lascia scampo, ma ci siamo riusciti». Ora l'ultimo sforzo con la raccolta fondi, l'operazione e tanto amore.