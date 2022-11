«Affitto mio marito (per un'ora) a donne sole»: l'annuncio della 38enne riscuote un enorme successo

Per sole £ 40 a ora (circa 47 euro), è possibile affittare il marito di Laura, ma l'annuncio è dedicato prevalentemente alle donne. Il post fa il giro del web e l'uomo ha l'agenda ormai piena. La mamma di tre figli Laura Young, 38 anni, ha ascoltato un podcast su un uomo che si guadagnava da vivere montando i mobili per le persone.

Affitta un appartamento per tradire la moglie con la bella brasiliana, tradito dalla bolletta del telefono: scatta la denuncia

Affita il marito a donne sole: l'annuncio di Laura riscuote successo

A quel punto ha pensato che anche suo marito, James, potesse fare la stessa cosa, così iniziò a offrire i suoi servizi per £ 40 alla volta, pubblicizzando le sue abilità su Facebook e l'app Nextdoor. Ora James ha l'azienda piena fino alla fine del mese.

I lavori del 42enne includono aiutare a montare una TV o tende, ricostruire un muro ed è disponibile per essere assunto da chiunque abbia bisogno di aiuto; donne soprattutto (ma anche gli uomini possono usufruirne). Mentre James si occupa del lato lavorativo, Laura lavora alla gestione degli account social e del sito web. L'attività ha avuto più successo di quanto la coppia avrebbe potuto immaginare.

Un marito in affitto: ecco il servizio a domicilio per donne sole

L'offerta di Natale

E arriva anche l'offerta per il Natale, offrendo installazioni di luci festive, sia all'interno che all'esterno. Laura ha detto: «Non mi sarei mai aspettata che decollasse così tanto - si legge sul Mirror - Abbiamo dovuto iniziare a rifiutare i lavori e ridurre i nostri orari, quindi ora lo facciamo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00»

James ha dovuto rinunciare al suo principale lavoro da magazziniere per poter seguire tutte le chiamate e per occuparsi assieme a Laura, dei loro tre figli, due dei quali affetti da autismo. Anche a James è stato diagnosticato un problema di autismo quattro anni fa ma l'edilizia è la sua salvezza. Laura ha detto: «È davvero bravo a costruire le cose e non segue le istruzioni. Quindi ho pensato che sarebbe stato qualcosa che avrebbe potuto fare».

«Ha una mente molto metodica e può pensare fuori dagli schemi. Vede le cose in modo diverso». In pochi giorni, i messaggi su Facebook di Laura erano pieni di persone che chiedevano informazioni sul lavoro manuale di suo marito. La coppia di Milton Keynes, Bucks, aveva anche richieste per oltre 150 miglia di distanza.

Agenda piena

Laura ha detto: «Il primo cliente aveva bisogno di una sostituzione del telaio della porta e poi da lì ho avuto solo persone che chiedevano informazioni sulla pagina Facebook. È passato da un normale flatpack a molto altro, come stendere un tappeto e ricostruire un muro. Abbiamo avuto richieste anche fino a Manchester, a cui abbiamo detto loro che poteva essere più pratico per loro trovare qualcuno più vicino per i costi extra, ma ovviamente l'avremmo fatto!»

Ma James, non esegue nessun servizio elettrico nè idraulico. I coniugi non si fanno pagare a lavoro ma ad ora: £ 40 oppure si può scegliere una tariffa giornaliera di £ 250.