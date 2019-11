Amsterdam, falso l'allarme dirottamento. Air Europa: «Attivato per errore». Terminal evacuato

Momenti di grande paura questa sera all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, quando si è temuto un tentativo di dirottamento di un aereo della Air Europa. Per fortuna, invece, si è trattato di un falso allarme, attivato per errore dal pilota, come ha reso noto in seguito la stessa compagnia aerea.

Air Europa: «Falso allarme, attivato per errore». «Falso allarme sul volo Amsterdam-Madrid». Lo annuncia la compagnia Air Europa sul suo profilo Twitter. «Questa sera è stato attivato, per errore, un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti. Non è successo nulla, tutti i passeggeri aspettano di volare presto. Siamo spiacenti», è la spiegazione della compagnia, dopo l'allarme sui media su un possibile dirottamento all'aeroporto di Amsterdam.



#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam - Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. — Air Europa (@AirEuropa) 6 novembre 2019

Finally got out the aircraft... seems like we made it! #Schiphol pic.twitter.com/qtyVhm0YwO — Dr.Bahar Ramezanpour (@BRamezanpour) 6 novembre 2019

L'allerta è scattata intorno alle 19.30 nello scalo olandese, uno dei più trafficati d'Europa. Il pilota di un volo in partenza per Madrid ha premuto il pulsante che attiva l'allarme dirottamento.

Immediate sono scattate le procedure d'emergenza a terra, con diverse ambulanze accorse sul posto, insieme con i reparti speciali della polizia, che nel frattempo ha diramato un avviso cosiddetto Grip 3, che indica un livello di rischio per «un elevato numero di persone». Notizie su un possibile dirottamento sono subito rimbalzate sui social, facendo temere il peggio, perché più fonti hanno confermato l'attivazione dell'allarme dirottamento dall'aeroplano, quando a bordo c'erano circa 27 persone tra passeggeri ed equipaggio. Creando agitazione fino ai piani alti del governo: «Sta succedendo qualcosa, spero che finisca bene», ha fatto sapere il premier Mark Rutte, costantemente aggiornato sulla situazione in corso.

Un meeting alla Camera bassa è stato sospeso e un giornalista del quotidiano locale Telegraaf ha spiegato che il ministro della giustizia e sicurezza Ferdinand Bernhard Joseph Grapperhaus «aveva altro per la testa», evidentemente concentrato su quello che stava succedendo ad Amsterdam.

Poco più di un'ora dopo, alle 20.30, c'è stata la prima volta che ha fatto tirare un sospiro di sollievo. La polizia ha reso noto che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati sbarcati dall'aereo in sicurezza. Pochi minuti dopo, l'Air Europa ha chiarito tutta la vicenda, ammettendo la propria responsabilità: «Falso allarme. Nel volo Amsterdam-Madrid, questa sera, è stato attivato, per errore, un allarme che avvia protocolli sui dirottamenti. Non è successo nulla, tutti i passeggeri aspettano di volare presto. Siamo spiacenti». Anche l'aeroporto di Schiphol, che aveva chiuso il gate D, ha poi fatto sapere che l'operatività dello scalo è stata ripristinata.

situazione «sospetta» a bordo di un aereo all'aeroporto di Amsterdam Schiphol. È quanto riporta l'account Twitter dello scalo, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 novembre 2019

Passagiers en crew veilig van boord. Onderzoek ter plaatse duurt nog voort. — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) 6 novembre 2019

