Adela, la spia russa infiltrata nel comando Nato a Napoli: sotto copertura (per Putin) 10 anni

Un'inchiesta condotta per dieci mesi dal quotidiano Repubblica insieme al sito investigativo Bellingcat, al settimanale tedesco Der Spiegel e a The Insider ha ricostruito la missione segreta di quella che viene definita «la protagonista della più clamorosa operazione d'intelligence» realizzata dalla Russia in Italia. Lo riportano oggi i siti online degli autori dell'indagine. Si tratta della trentenne Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco e inseritasi nei circoli mondani di Napoli per riuscire poi a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense.

Maria Adela Kuhfeldt Rivera told those she met that she had been born in Peru but was brought up in Russia after being abandoned by her mother who had visited during the 1980 Olympic Games in Moscow. pic.twitter.com/vpSZhvsOqn

— Bellingcat (@bellingcat) August 26, 2022