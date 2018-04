«Ad Alfie hanno riattaccato l'ossigeno, i medici sbagliavano»: il post della mamma. E dall'Italia parte un aereo per salvarlo

«Alfie respira da solo»: i genitori pubblicano foto su Instagram dopo il distacco dei macchinari

Il giudice autorizza il distacco dai macchinari

La nuova speranza. «Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si sbagliano». Lo scrive in un post la mamma di Alfie, Kate James.Nel post della mamma di Alfie, sono pubblicate due foto del piccolo. Nella prima foto si vede il bambino senza cannule per l'ossigeno in braccio alla madre, nella seconda foto Alfie ha invece le cannule nasali per l'apporto di ossigeno. La madre, Kate James, ha espresso la propria gioia per la possibilità data ad Alfie di poter usufruire dell'ausilio per l'ossigenazione con un post in cui campeggiano vari cuoricini e che si conclude con la frase «Quanto è bello». La macchina per la ventilazione respiratoria è stata staccata ad Alfie ieri sera, all'incirca alle 22.30 ora inglese, dopo una giornata densa di polemiche e contatti diplomatici in cui al bimbo è stata concessa la cittadinanza italiana.Poco prima della notizia lanciata su Facebook dalla mamma era arrivato il grido d'aiuto del papà che temeva il peggio. Alfie ha continuato a respirare oltre 9 ore dopo il distacco dal ventilatore. Lo ha confermato il padre Tom ai media britannici a Liverpool affermando che non è quanto si aspettassero i medici: «Dicevano che stava soffrendo e invece non soffre anche senza respiratore», nota, dicendosi convinto comunque che entro «un paio d'ore» potrà aver bisogno di «sostegno» per continuare a respirare. Tom aggiunge che il bimbo non ha avuto neppure acqua o cibo «per sei ore», ma poi è stato idratato dai sanitari. E precisa che mamma Kate dorme con lui.«Va ancora avanti e resiste bene come può, ma avremo bisogno che riceva assistenza» presto, sottolinea ancora il papà del piccolo. A suo parere, i medici dell'Alder Hey hospital di Liverpool - che hanno chiesto e ottenuto il via libera a staccare la spina dalla giustizia britannica nonostante la volontà contraria dei genitori e le proteste - si attendevano che durasse qualche decina di minuti dopo il distacco dai macchinari, non molto di più. Il fatto che Alfie continui a respirare pone del resto un problema impellente anche sul nutrimento, che - stando agli stessi medici - il bambino non è in grado di ricevere senza l'assistenza esterna. Che qualcosa di inatteso sia accaduto, sembra confermarlo del resto il mancato rilascio del bollettino ufficiale della direzione sanitaria dell'Alder Hey, inizialmente annunciato per le 7 di stamattina ora locaòe (le 8 in Italia), ma poi rinviato. Fuori dall'ospedale pediatrico di Liverpool resta intanto un presidio di manifestanti e attivisti che affiancano la battaglia dei genitori.«In questo momento Alfie ha un respiratore. L'Equipe del Bambino Gesù è pronta per partire con un aereo fornito dal ministro Pinotti». Così l'ospedale conferma quanto annunciato dal presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc a Radio 24. «Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l'ossigeno però c'è bisogno di trasportarlo». «Poco fa ho parlato con l'ambasciatore Trombetta a cui ho detto che la nostra equipe è allertata e pronta a partire in pochi minuti». Il ministro Pinotti, ha affermato Enoc a Radio 24, «si sta attivando per dare l'aereo. La situazione va risolta in pochi minuti». Nella giornata di ieri, Enoc si era recata a Liverpool, ma ha riferito di non essere stata ricevuta dai responsabili dell'ospedale, dove Alfie è ricoverato.Sono continuati durante tutta la notte e ancora in queste ore contatti fra rappresentanti italiani ed autorità politiche, sanitarie e giudiziarie britanniche sul caso del piccolo AlfieEvans. Lo apprende l'ANSA e lo confermano i media locali, che precisano tuttavia come Londra resti ferma al momento nella difesa della giurisdizione che il Regno Unito si attribuisce sulla vicenda. La concessione della cittadinanza italiana per motivi umanitari ad Alfie dà in effetti all'Italia il diritto di essere ascoltata, attraverso canali politici, diplomatici e legali. Ma non cancella il fatto che il bambino resta anche cittadino britannico, ricoverato a Liverpool in un ospedale in territorio britannico e oggetto di sentenze emesse da corti britanniche, osservano diversi analisti locali.Nessun bollettino nelle prossime ore dall'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool sul caso drammatico del piccolo Alfie Evans. «Non rilasceremo alcun bollettino medico per rispetto della privacy di Alfie e della sua famiglia», fa sapere oggi la direzione sanitaria, dopo aver 'saltato' il previsto aggiornamento informativo annunciato ancora ieri sera per le 7 di stamane. Fonti mediatiche inglesi confermano intanto che ad Alfie viene ora dato l'ossigeno, ma che non è stato riattaccato ai macchinari salvavita. «Desideriamo rassicurare tutti i pazienti dell'Alder Hey Children Hospital e le loro famiglie che l'ospedale opera come sempre, sebbene vi sia una presenza della polizia, e che nell'ospedale tutto è calmo», ha poi precisato un portavoce, facendo riferimento al dispositivo di sicurezza tuttora in piedi attorno alla struttura per sorvegliare i circa 200 manifestanti che continuano a protestare contro la decisione di staccare la spina ad Alfie e a sostenere i suoi genitori. Quanto al silenzio stampa, il portavoce ha sostenuto che si tratta di «una pratica normale e concordata con tutti i nostri pazienti». «Vi saremo grati - ha quindi concluso rivolgendosi direttamente ai media - se vorrete rispettare questo approccio ed evitare di contattare lo staff ospedaliero o di chiamare il nostro centralino alla ricerca di aggiornamenti».