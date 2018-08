© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allerta dalper un lotto di acqua. «Non bevetela», si legge in un comunicato diramato dal dicastero che ha portato al ritiro dagli scaffali del supermercato delle bottiglie di vetro da un litro.Il richiamo riguarda le bottiglie uscite dallo stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell'Aquila, con numero die data di scadenza marzo 2020.Il ministero invita a evitare di bere l'acqua di quelle bottiglie e riportarla nel negozio in cui sono state acquistate. Le bottiglie in questione potrebbero infatti contenere una presenza consistente di particelle in sospensione da caratterizzare.Chi ha in casa acqua "nel formato da 1 L in vetro, imbottigliata presso lo stabilimento indicato e con il numero del lotto sotto accusa deve dunque evitare di consumarla e riportarla al negozio dove è stata acquistata