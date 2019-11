​In permesso premio l'ergastolano Antonio Cianci accoltella alla gola anziano per rapinarlo: nel 1979 uccise tre carabinieri. A 15 anni il primo omicidio

A 40 anni dall'omicidio a sangue freddo di tre carabinieri e a 45 dal suo primo omicidio, commesso quando era appena 15enne, Antonio Cianci torna in prima pagina accoltellando alla gola un pensionato di 79 anni per rapinarlo in un parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Cianci è l'ergastolano di 60 anni che nell'ottobre del 1979 uccise tre carabinieri a Melzo (Milano). Detenuto nel carcere di Bollate, Cianci aveva ottenuto, da quanto si è saputo, un permesso premio.

Per poche monete e un cellulare ha deciso di spendere quel permesso premio, concesso pare per un solo giorno, accoltellando alla gola per rapina un anziano. Se l'è giocate in questo modo quelle ore di libertà Antonio Cianci, che aveva 20 anni nel 1979 fa quando uccise tre carabinieri della stazione di Melzo, nel Milanese, che l'avevano fermato per un controllo.

Oggi, ergastolano di 60 anni è stato bloccato di nuovo dalla polizia per quell'aggressione sfociata in un tentato omicidio, con la vittima che fortunatamente, da quanto si è saputo, non è in pericolo di vita. Il 79enne è stato ferito alla gola da Cianci nel tardo pomeriggio mentre si trovava nel parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano, al piano 'meno 1', vicino a delle macchinette del caffè.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti, Cianci lo avrebbe avvicinato per chiedergli dei soldi e al rifiuto dell'anziano, lui l'avrebbe colpito alla gola con un taglierino, portando via pochi soldi e il telefonino dell'uomo. E poi è scappato ed è stato fermato dagli agenti vicino alla stazione della metropolitana di Cascina Gobba. Aveva ancora il taglierino sporco di sangue con sé e anche i pantaloni insanguinati. Cianci, originario di Cerignola (Foggia) e che le cronache dell'epoca descrivevano come un giovane dal passato difficile e un «patito di armi», aveva 20 anni quando, nella notte tra l'8 e il 9 ottobre del '79, uccise i tre militari (il maresciallo Michele Campagnuolo, l'appuntato Pietro Lia e il carabiniere Federico Tempini) che lo avevano fermato ad un posto di blocco tra Liscate e Melzo, nel Milanese, a bordo di un'auto che risultava rubata.

Mentre i militari controllavano i suoi documenti quella notte, scoprendo, tra l'altro, che a 15 anni aveva già ucciso un metronotte a Segrate (venne assolto per incapacità mentale e fece 3 anni di riformatorio), il giovane fece fuoco con una pistola automatica. Quando venne arrestato, Cianci non confessò e disse, anzi, che a sparare ai militari della stazione di Melzo erano stati alcuni sconosciuti a bordo di un'auto.

Al processo di primo grado venne condannato all'ergastolo, confermato in appello nel 1983. Processo quest'ultimo in cui finalmente, però, con una lettera ai giudici confessò la strage e la condanna venne confermata, poi, anche in Cassazione. Ora era detenuto a Bollate e, da quanto si è saputo, aveva ottenuto un permesso premio di un giorno. La sua vittima di oggi è ricoverata al San Raffaele, è grave ma non in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 10 Novembre, 09:06

