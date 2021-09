Accoltella 5 persone, grave un bambino colpito alla gola: sul bus gli avevano chiesto il biglietto

Sull'autobus a Rimini, quando si è trovato di fronte a un controllo del biglietto, ha aggredito con un coltello le due addette. Poi è sceso dal mezzo, è scappato e nella sua fuga ha ferito altre tre persone, fra le quali un bambino alla gola. Alla fine è stato però fermato dalla polizia. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri sulla linea 11 degli autobus di Rimini, in zona Miramare. Questa è la ricostruzione che ha portato al fermo di un uomo di origine somala. È in Europa da alcuni anni ed era stato in altri paesi prima di arrivare in Italia. Qualche mese fa aveva presentato domanda per lo status di rifugiato. È stato rintracciato poco dopo l'accaduto dalla polizia ed è stato fermato.

APPROFONDIMENTI L'AGGUATO Napoli, omicidio tra la folla: pregiudicato ucciso con 20 colpi di... FORLI' Ragazza muore a 17 anni a Forlì con la moto contro un Suv:... FABRIANO Incidente con l'auto contro un palo: Riccardo rimane incastrato...

Il citadino somalo era arrivato nel 2015 in Europa e aveva già fatto domanda per lo status di rifugiato in Danimarca, Svezia, Germania e Olanda. Da qualche mese era in Italia e aveva ripresentato la domanda.

Ragazza muore a 17 anni a Forlì con la moto contro un Suv: gravissimo l'amico di 19

Incidente con l'auto contro un palo: Riccardo rimane incastrato tra le lamiere e muore a 22 anni

Fermato il cittadino straniero

Sulle ragioni del gesto gli inquirenti, coordinati dal pm Davide Ercolani, stanno indagando per ricostruire i contorni del gesto. Quella che pare al momento esclusa è la pista terroristica: l'uomo, infatti, non ha precedenti specifici e non sarebbe riconducibile ad ambienti terroristici o estremistici. Era ospitato in una struttura della Croce Rossa e secondo alcune testimonianze aveva manifestato una personalità violenta e aggressiva. Gli investigatori, anche sulla base della reazione dell'uomo, non escludono che fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Ferite due ispettrici

Le prime ad essere ferite sono state due addette della ditta Holacheck che fornisce il servizio di controlleria sui bus per Start, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico di tutta la Romagna. Start ha messo a disposizione delle forze dell'ordine le immagini del circuito di sicurezza per verificare quanto accaduto. Il presidente di Start Romagna Roberto Sacchetti ha espresso «a nome, della società, la solidarietà alle persone coinvolte, augurando una rapida guarigione e un ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno agito in maniera tempestiva procedendo all'arresto dell'aggressore».

La fuga

L'uomo, durante la fuga, in circostanze che ancora devono essere chiarite, si è poi scagliato su altre tre persone. Una di loro è un bambino che è stato portato in ospedale per le ferite alla gola che gli sono state inferte. Il fatto ha creato una profonda impressione in una città che sta vivendo le ultime battute di una stagione turistica vissuta molto intensamente: la notizia si è diffusa rapidamente creando anche un certo allarmismo, anche per le modalità che a molti hanno istintivamente richiamato alla mente circostanze relative ad attentati di natura terroristica.

Salvini: «Delinquente va rimandato a casa sua»

«Immigrato senza biglietto fermato sull'autobus a Rimini, prima accoltella i due controllori, poi altre tre persone fra cui un bambino, ferito alla gola. Maledetto delinquente, spero che nessuno dica 'poverino'... A casa sua e stop, giusto ministro Lamorgese?». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Bonaccini: «Di una gravità inaudita»

«Quanto accaduto a Rimini è di una gravità inaudita. Siamo vicini alle persona ferite a Rimini, fra cui un bambino. Prima di ogni altra cosa, il pensiero va a loro e ai loro cari. Grazie alle forze dell'ordine per il pronto intervento che ha portato al fermo dell'aggressore». Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a proposito dell'accoltellamento di Rimini. «Siamo in contatto costante con il Comune - dice - per seguire gli sviluppi della vicenda e a disposizione dei familiari per qualsiasi necessità. Ora vengano accertati i fatti e applicata la legge col massimo rigore nei confronti di chi si è reso colpevole di un fatto drammatico e inaccettabile».

Meloni: «Spero che criminale la paghi cara»

«Seguo con apprensione quanto avvenuto a Rimini: un uomo di origini somale avrebbe accoltellato 5 persone su un bus, tra cui un bimbo, dopo essersi rifiutato di esibire un biglietto al controllore. Un pensiero e una preghiera per i feriti. Spero che questo criminale la paghi cara». Lo scrive su twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni.