Salento, il gattino torna a casa dopo dieci mesi: «Non avevamo mai perso le speranze»

Theo dopo dieci mesi torna a casa. Il gatto scomparso dalla Marina di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce, a sorpresa oggi è tornato a casa. I suoi proprietari lo davano per morto, anche se i sui padroncini Martina e Paolo non hanno mai perso le speranze.

Theo è un gatto speciale tra i tanti che ha avuto la famiglia salentina. “Oggi mentre chiudevo le persiane - racconta Nunzia- ho sentito miagolare. Subito ho avuto un tuffo al cuore pensando a lui, al nostro Theo scomparso circa nove mesi fa. L’emozione è stata grandissima, appena ho visto che era tigrato come era lui. Si è fatto subito accarezzare ed ho capito che subito che era lui. La conferma l’ho avuta quando ho visto che aveva una cicatrice come il nostro Theo”.

La felicità della famiglia

Non si sa dove sia stato in questo periodo, è cresciuto e non ha perso le sue abitudini. Pochi giorni dopo la sua scomparsa la famiglia ha adottato un altro gatto in difficoltà. “Non eravamo pronti perché sembrava volessimo già arrenderci al suo ritrovamento. Ma ora abbiamo i nostri amori con noi e siamo felici per il miracolo che abbiamo avuto a riavere Theo di nuovo con noi”.