Salento, i fenicotteri rosa abitano qui. Avvistati a Torre Lapillo, ed è subito magia

Due splendidi ed elegantissimi esemplari di "fenicotteri rosa" o fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus) specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri, dopo le "Saline dei Monaci" sul litorale tarantino al confine con la provincia di Lecce, conquistano anche "Padula Fede" zona di conservazione di Torre Lapillo frazione di Porto Cesareo. A stabilirlo dopo un monitoraggio durato diversi giorni, sono stati alcuni i biologi ed esperti dell'Amp Protetta Porto Cesareo che hanno osservato i loro movimenti.

Il monitoraggio delle presenze





Durante l'ordinaria attività di monitoraggio dell'Amp Porto Cesareo, «nel corso di perlustrazioni effettuate nel corso dell’intera settimana - spiegano in una nota della Riserva marina nazionale - alcuni collaboratori esperti hanno piacevolmente constatato la presenza di alcuni esemplari di fenicotteri rosa nei pressi di località “Torre Castiglione – area Padula Fede” lungo il litorale costiero nord in territorio della frazione di Torre Lapillo. Di fatto quello che l'estate viene utilizzato come parcheggio per i fruitori balneari di quel tratto di costa - spiegano - l'inverno ritorna ad essere una vera e propria palude retrodunale. Un habitat la cui conservazione è di prioritaria importanza nell'ambito delle numerose normative di riferimento e per questo che il sito ricade in zona speciale di conservazione (ZSC), nella Riserva Naturale Regionale Palude del Conte e duna costiera, oltre che dell'Amp».