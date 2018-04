© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gesto di affetto e tenerezza per un gatto - pare sovrappeso - che ha ben presto valicato i confini di. Impossibile restare indifferenti all'appello del bambino o dalla bambina che non trova più l'amatissimo gatto Birba, allontanatosi dall'abitazione nel quartiere San Pio. Invece della solita immagine fotocopiata che non attira quasi mai l'attenzione, il bambino e i suoi genitori hanno appiccicato ai muri della zona tanti disegni del gatto smarrito: una "campagna" che ha subito innescato massicce ricerche del «gatto Birba un po' grasso», E poi l'appello irresistibile nella sue incertezze da bambino: «Se non sapete dove sia dicetelo a noi». La vicenda è stata raccontata dal sitopoi raggiunto da tantissimi click non certo solo da Lecce.