«Il caldo ci fa un baffo». I due cuccioli in giro sul passeggino nel centro storico di Lecce

Fa faldo, tanto caldo, e c'è da camminare per le vie del centro storico. Qual è il modo migliore per portarsi appresso i cagnolini? Nel passeggino, ovviamente. Eccoli a spasso per le vie di Lecce, comodi e rilassati sul passeggino. La foto dei simpaticissimi cani, pubblicata su Facebook dall'attore comico Simone Mele che sul corso Vittorio Emanuele vende i suoi libri esposti su un banchetto, sta facendo il giro del web.