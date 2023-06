La gatta Frida, batuffolo di pelo nero e una passione: i cartoni di Tom&Jerry

Chissà se sta Frida, piccola gatta di Sannicola, sta imparando i trucchi del mestiere su come acchiappare i topolini indifesi. Certo, Tom non è proprio un grande maestro. Tant'è. I gattini di una volta giocavano con la pallina, quelli di oggi preferiscono stare stesi e guardare un cartone animato.

Frida buona davanti ai cartoni animati

Ed ecco qua Frida, cucciola di gatto di Sannicola: non ha ancora tre mesi e anche per questo è sempre molto attiva: scappa, corre, si nasconde, graffia e fa disperare mamma Lucia. La quale, alla fine, ha trovato un ottimo metodo per tenerla buona: mettere Frida davanti al tablet a guardare i cartoni animati. , ma, tra il faticare e correre dietro a una pallina meglio guardare i cartoni. C'è solo una precisa indicazione: i cartoni animati devono essere rigorosamente Tom e Jerry... E d'altra parte..