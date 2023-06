Da 28 anni in giardino, Uga la tartaruga è scomparsa. Ricompensa per chi la riporterà a casa

Cercasi Uga disperatamente. La tartaruga di Paola, sua compagna fedele da 28 anni, è scomparsa da Sannicola. E lei non si dà pace, tanto da offrire una ricompensa a chi la riporterà a casa.

L'appello

“Ridatemi Uga, riportatela alla sua famiglia”. E’ accorato l’appello di Paola che da giorni cerca la sua compagna di vita che pare sia stata portata via da ignoti. Un appello che solitamente fa pensare che a smarrirsi sia stato un animale d'affezione: un cane, o magari un gatto. E invece in questo caso si tratta di una tartaruga, una tartaruga che da 28 anni viveva con Paola e con i suoi genitori.

Segni particolari: bellissima

Uga la tartaruga, segni particolari bellissima, è praticamente un membro della famiglia e da sempre è cresciuta con Paola che ora è una giovane donna.

Uga viveva in una villetta al civico 13 di via Martin Luther King a Sannicola: essendo una tartaruga d’acqua aveva la sua bella grande vasca con scivolo per entrare e uscire e tutto il giardino di casa a disposizione. Dove c’è un cancello automatico. Non si sa come e perché la mattina del 31 maggio i proprietari hanno trovato il cancello semi aperto e di Uga nessuna traccia. Eppure lei non si era mai allontanata. Hanno cercato dappertutto: nel parco che è di fronte, sulla strada, chiesto notizie ai vicini, nulla proprio sparita nel nulla.

L'appello della proprietaria

“Avevo circa 13 anni - racconta Paola- quando ho salvato Uga, lei era una di quelle tartarughine che si vendono quando ci sono le feste del paese e una coppia l’aveva acquistata per la loro bambina. Dopo un paio d’ anni però non l’ha voluta più, troppo impegnativa. Io l’ho saputo e l’ho presa e da allora siamo diventate inseparabili. Lei ora ha 30 anni e per 28 è stata con la mia famiglia. Io ora sono a Milano per lavoro e sono disperata, come disperati sono i miei genitori. Chiedo per pietà a chi l’abbia presa di riportarcela, magari se non vogliono farsi vedere la mettessero in una scatola davanti al nostro cancello oppure si facciano vedere perché offriamo una ricompensa a chi ce la porterà”. Uga che non può stare per molto tempo fuori dall’acqua è una tartaruga di grandi dimensioni e molto particolare anche nei colori. Qualcuno quella mattina pare che l’avesse avvistata nei pressi della villetta ma la persona che l’ha vista, per la fretta di andare al lavoro, non si è fermata ma avrebbe avvisato la sorella che quando si è recata nel punto indicato non l’ha più trovata. Mentre un’altra signora giura di aver visto un’auto fermarsi e caricare a bordo il bellissimo esemplare.

Come contattare la famiglia

“Noi non ci arrendiamo e continuiamo a cercarla- dice Paola tra le lacrime- io amo gli animali e anche fosse un pesce rosso lo cercherei allo stesso modo. Solo chi ama gli animali può capire e lei è la mia compagna di vita. Vi prego riportatemela”. Chiunque avesse notizie di Uga può chiamare lo 0833.233975.