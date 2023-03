Cane maremmano in pericolo, intervengono i carabinieri e lo salvano dalla strada

La scorsa notte i carabinieri di Palagiano e di Massafra, allertati da un automobilista di passaggio sulla 106 sono intervenuti per individuare tra Pino di Lenne e Lido Azzurro un maremmano segnalato a bordo strada, disorientato ed in grave pericolo per sé stesso e per gli automobilisti di passaggio.

Il salvataggio

Individuata la posizione esatta del bellissimo maremmano, lo ponevano in sicurezza allontanandolo dalla carreggiata e accompagnandolo verso la complanare, allertando contemporaneamente i Servizi Veterinari dell'Asl che prontamente intervenivano per il recupero ed il trasporto del cane, in buona salute, presso il domicilio di un volontario dichiaratosi disponibile all'affidamento temporaneo.

Un plauso ai Carabinieri da parte del sindaco di Palagiano Domiziano Lasigna, per l'ottimo lavoro svolto ed un ringraziamento ai Servizi Veterinari Asl per il tempestivo intervento in reperibilità.