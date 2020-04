Campi, il gufo ferito recuperato dalle guardie

Ultimo aggiornamento: 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un esemplare di gufo, con tutta probabilità rimasto ferito. Si trovava a terra, impossibilitato a compiere qualunque movimento. Lo hanno trovato nella tarda mattinata di oggi gli agenti della polizia locale di Campi Salentina, in aperta campagna, località contrada Occhineri. Coordinati dal comandante, Raffaele Paladini, gli agenti, dopo aver constatato la necessità di intervenire immediatamente per salvaguardarne l’integrità fisica, lo hanno trasportato presso il Centro Faunistico di Calimera per le cure del caso.